بيان لطيران اليمنية يكشف ما تقوم به مليشيا الحوثي مع طائرة إيرباص متوقفة بمطار صنعاء

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دعت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مليشيا الحوثي إلى عدم التدخل في عمل الشركة وإطلاق ما تحتجزه من أموال.

وقالت في بيان وصل مأرب برس: ''ندعو الحوثيين إلى ضرورة الإفراج عن أموال الشركة المحجوزة وتحويل قيمة المحركات لصيانة الطائرة الرابضة في مطار صنعاء، والأهم عدم تدخلهم في عمل الشركة المستقلة ماليًا وإداريًا وفق بروتوكول إنشائها''.

وكشفت الشركة ان الطائرة إيرباص A330 ذات السعة المقعدية الكبيرة المتسعة لـ277 راكبًا، متوقفة في مطار صنعاء منذ أكثر من شهر، وما تزال جماعة الحوثي تتعنت وتمنع قيادة الشركة من سحب مبالغ من أرصدتها لصيانة الطائرة، التي عملت على مدى سنتين وسهلت سفر الركاب دون أي تأخير.

ولفتت الى ان مليشيا الحوثي تحارب المواطن من خلال منعها من إصلاح الطائرة وتشغيلها، دون إحساس بالمسؤولية تجاه ضرورة صيانة الطائرة وتشغيلها قبل تفاقم تكاليف صيانتها وتعجيل انتهاء عمرها.

واحتجت الشركة على الصمت إزاء هذا الموقف المشين والمخالف لكافة أعراف وقوانين الطيران بالعالم.

الشركة قالت انها ستتحمل تكاليف صيانة طائرة الإيرباص 330 المحتجزة بمطار صنعاء عقب الإفراج عنها، وسداد قيمة محركاتها، من أموالها المحجوزة لدى سلطة صنعاء.