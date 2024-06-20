القوات الإسرائيلية تعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك اشتعال حرب طاحنة من جديد وعشرات القتلى والجرحى في هجمات لقوات الدعم السريع وسط وغرب السودان صدمة في البيت الأبيض من هجوم نتنياهو على إدارة بايدن في أحدث اشتباك علني بينهما كندا تصدر قرارات نوعية و تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.. وإيران ترد بوتين يطير إلى ثاني دولة قادماً من كوريا الشمالية الكشف عن تفاصيل اتفاق للدفاع المشترك بين موسكو وبيونغ يانغ حرائق الغابات تجتاح اليونان وتركيا ومصادر تكشف حجم الكارثة القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل مسؤول كبير في داعش وتكشف الدولة الذي ينتمي اليها القيادة العسكرية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرتين ووحدة تحكم أرضية ومراكز قيادة المليشيات الحوثي ثالث دولة آسيوية تقر زواج المثليين
ذكرت وسائل إعلام سودانية أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب العشرات خلال هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على مناطق وسط وغرب السودان.
وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد ضحايا هجوم الدعم السريع على مدينة الهدى وسط البلاد، إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما قتل مدنيان وأصيب آخرون بعد هجوم للدعم السريع على قرية في ريفي أبو قوتة بولاية الجزيرة، حيث أطلقت الرصاص على المدنيين، وقامت بعمليات نهب وسلب للممتلكات.
وأكدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر سقوط 14 قتيلا و26 جريحا، إثر معاودة الدعم القصف المدفعي على معسكر "أبو شوك" للنازحين شمال دارفور، مضيفة أن الدعم السريع تكثف هجماتها على المستشفيات ومراكز الإيواء والنزوح والأحياء السكنية منذ الثلاثاء.
ووصف حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة ما حدث في مدينة الهدى بالمجزرة الجديدة، حيث سبقتها هجمات سابقة راح ضحيتها العشرات من أهالي ولاية الجزيرة.
كما استنكر اجتياح المدينة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء وكبار سِن، وسط انقطاع تام للاتصالات وخدمات الإنترنت عن المنطقة.
وأضاف الحزب في بيان له، أن الحزب يدين هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في حق المدنيين العزل في مدينة الهدى، مبينا أن قوات الدعم السريع استمرأت التنكيل بسكان ولاية الجزيرة.
ودعا الحزب تلك القوات إلى التوقف فوراً عن التعرض للسكان المحليين في قرى ومدن الولاية، مشددا على أن كل هذه الجرائم والانتهاكات سيخضع مرتكبوها للعدالة وفق نصوص القانون لا محالة.
وفي ذات السياق، قال حزب الأمة القومي إن مدينة الهدى بولاية الجزيرة تعرضت لاجتياح كامل من قبل قوات الدعم السريع، تخلله قصف بالأسلحة الثقيلة، مستنكرا استمرار عمليات القتال.
وتشهد ولاية الجزيرة هجمات متصاعدة وعمليات قتل وتهجير واسعة منذ استيلاء قوات الدعم السريع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على عاصمتها "ود مدني"