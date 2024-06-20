القيادة العسكرية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرتين ووحدة تحكم أرضية ومراكز قيادة المليشيات الحوثي

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان تدمير طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس":

"خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر".

وأضافت "وبشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

واختتمت "سنتكوم" بيانها بالقول: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية