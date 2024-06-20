ثالث دولة آسيوية تقر زواج المثليين

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صوت مجلس الشيوخ التايلاندي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء للمصادقة على مشروع قانون زواج المثليين، مما يجعل تايلاند رسميا أول دولة في جنوب شرق آسيا تقنن زواج المثليين.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 130 صوتا مقابل 4 أصوات ضده فيما امتنع 18 عضوا عن التصويت في مجلس الشيوخ.

ووفقا لوسائل إعلام تايلاندية فإن الخطوة التالية هي نقل موافقة البرلمان إلى القصر للمصادقة عليها من قبل الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وسيسمح التشريع الجديد، الذي يعدل القانون المدني والتجاري، للأزواج المثليين بتسجيل زواجهم والحصول على نفس الحقوق القانونية والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، مثل الميراث، والموافقة على الرعاية الصحية، وتبني الأطفال.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 120 يوما من نشره في الجريدة الملكية.

وقبل التصويت، قال ناشط في مجال حقوق مجتمع الميم: "اليوم هو الخطوة الأولى ليس فقط لمجتمع الميم، بل إنه أيضا نجاح مشترك لجميع التايلانديين في هذا البلد. يجب أن ننضم للاحتفال به معا".

وتعني نتيجة التصويت أن تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تسمح بالمساواة في الزواج، بعد أن شرعت تايوان زواج مجتمع الميم في عام 2019، ونيبال في عام 2023.