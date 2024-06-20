مواعيد مباريات اليوم الخميس في يورو 2024

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تتواصل اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تتم 3 مواجهات منتظرة.
وفي ما يلي برنامج مباريات الخميس في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:
المجموعة الثالثة: سلوفينيا ضد صربيا - 4 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max
الدنمارك ضد إنجلترا - 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max
المجموعة الثانية: إسبانيا ضد إيطاليا - 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max
يذكر أن 24 منتخبا يشارك في البطولة الأوروبية، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.
ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.
ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم