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مواعيد مباريات اليوم الخميس في يورو 2024

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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تتواصل اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تتم 3 مواجهات منتظرة.

وفي ما يلي برنامج مباريات الخميس في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:

المجموعة الثالثة: سلوفينيا ضد صربيا - 4 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max

الدنمارك ضد إنجلترا - 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

المجموعة الثانية: إسبانيا ضد إيطاليا - 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max

يذكر أن 24 منتخبا يشارك في البطولة الأوروبية، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم

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