يتواجد في مسقط رفقة ناطق المليشيات.. الكشف عن قيادي حوثي يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل متحدثاً دولياً باسم الجماعة بعلم الأمريكان

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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نشر الدكتور بجامعة الحديدة عبدالقادر الخراز معلومات جديدة تكشف عن قيادي حوثي جديد يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل متحدثاً دولياً باسم الجماعة الإرهابية في المؤسسات الدولية بأمريكا واوربا وخبير اقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية للمليشيات.

وقال الدكتور الخراز في منشور له على حسابه بموقع الفيسبوك اطلع عليه محرر مأرب برس بأن القيادي الحوثي احمد احمد الشامي هو احد القيادات الحوثية في المؤسسات الدولية بأمريكا واوربا ويعمل بشكل لصيق مع مكتب المبعوث الاممي باليمن ويدير إحدى المنظمات التي وصفها بـ"الناعمة وواجهة العلاقات العامة للحوثيين في أمريكا ".



وتابع قائلاً:

الاسم: احمد احمد الشامي (مرفق 1) وهو ايضا احد اقارب الشخصية السابقة 3 ( انغام الشامي)

- المناصب:

* قيادي حوثي امريكي ومتحدث دولي باسم جماعة الحوثي وخبير اقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لجماعة الحوثي (مرفق 2 و 3) تلقى تعليمه الثانوي والجامعي في أمريكا وعاش هناك (مرفق 4 ) وعاد لليمن بمجرد دخول الحوثي صنعاء ومازال يأخذ راحته في الذهاب والعودة لأمريكا ويتحدث دائما في مواقع الكلوب هاوس ان لديه الجنسية الامريكية.

* يعمل بشكل لصيق مع مكتب المبعوث الاممي باليمن (مرفق 5)"

*مدير تنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الانسان الذي انشائها الشامي بأمريكا بمقاطعة كولمبيا بولاية بواشنطن في 2016 (مرفق 6 و 7 و 8) وهذا المركز او المنظمة أحد الايادي الحوثية الناعمة وواجهة العلاقات العامة للحوثيين في أمريكا وضمن المنظمات الدولية سواء في اوربا او أمريكا .

واوضح الدكتور الخراز بأن القيادي الحوثي احمد الشامي "يتواجد حاليا بمسقط بسلطنة عمان مع محمد عبدالسلام ناطق الحوثيين ويعتبر أيضا المنسق التجاري الخاص للأعمال والشركات التي تتبع محمد عبدالسلام، حيث كونه امريكي يقوم بالتحركات الى اوربا من بريطانيا وسويسرا وألمانيا الى أمريكا وأيضا بغطاء المركز الحقوقي الامريكي الذي يتبعه".

وأفاد الخراز بأن القيادي الحوثي الشامي يقوم من خلال المنظمة الحقوقية (الامريكية) والتي تعمل كغطاء للحوثي وبعلم الامريكان وبتسهيل منهم تمكن الشامي من عقد لقاءات عديدة وترتيب أوضاع جماعته في بريطانيا وألمانيا وامريكا وأيضا ضمن المؤسسات الدولية.

وأضاف :من خلال هذه الواجهة الحقوقية الخفية والمسجلة بأمريكا شارك في العديد من اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وتشارك مع كثير من المنظمات الدولية وحتى جهات رسمية امريكية في كثير من البيانات الداعمة لجماعته وضد التحالف العربي وضد حكومة الشرعية.

الخراز تحدث أيضا بأن القيادي الحوثي الشامي عاونه في ذلك جهات تتبع ايران بشكل خفي أيضا منها منظمات عراقية وبحرينية مسجلة بالأمم المتحدة، وقد وجدنا مقال لاحد الكتاب الغربيين في 2016 وهو يوضح هذه العلاقة والتغلغل الحوثي في المؤسسات الدولية سواء عبر هذه الجمعيات او عبر افراد وبعنوان "كيف يختطف الناشطون الحوثيون عبأه حقوق الانسان".

ومضى قائلا:بتتبع صفحاته على الفيس وتويتر وجدنا كثير من التفاصيل منها تثبيت احدى زيارته لأمريكا في العام 2019 (مرفق 15) كما تبين ان احد اجداده واخواله من القيادات اثناء حكم الائمة والذين قتلوا على يد الثوار في سبتمبر 1962 وهو ينشر صورهم ويرى من خلال التعليقات ان هذه الثورة انقلاب (مرفق 16 و 17 ).

وأختتم الدكتور الخراز منشورة بالقول :أيضا وجدنا تشارك بينه وبين عدد من المؤسسات التي كتبنا عنها سابقا وحذرنا منها وانها ايادي ناعمة للحوثي بالغرب ومنها deepRoot لرافت الاكحلي والذي هو متهم بقرار من النيابة كفار من العدالة ورفض ان يحضر الى محكمة مارب ، ونلاحظ أنشطة متعددة معهما في أمريكا واوربا ويدخلوه باسم منظمته الحقوقية الامريكية ، وأيضا ضمن الدورات التدريبية لبرنامج حكمة التابع لزوجة الاكحلي وهي عبير المتوكل ( مرفق 18) وكذا الورش واللقاءات (مرفق 19 و 20 و21 و 22) وهذه المؤسسات هي من تقوم بما يسمى برنامج الرواد وبرامج التجربة الرواندية وتأخذ كثير من قيادات الشرعية فيها.

وخلال الايام القليلة الماضية نشر الدكتور بجامعة الحديدة عبدالقادر الخراز سلسلة منشورات على حسابه في منصة إكس- اطلع عليها محرر مأرب برس- تضمنت اسماء اقارب قيادات حوثية معروفة، تتولى مناصب كبيرة في مؤسسات دولية مقرها أمريكا مثل صندوق النقد الدولي.

وكتب الخراز: ''اليوم نعطيكم بعض اسماء لشخصيات تعمل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أمريكا وهم من (آل البيت) وأقاربهم قيادات عند الحوثي''. وتساءل: ماذا اذا كانت هذه الشخصيات قد لعبت دورا في تسهيل وصول التمويلات للحوثي والسحب من وحدات السحب الخاصة لليمن في صندوق النقد الدولي؟ وأصبحت قروض على الشعب اليمني وذهبت الأموال لجماعته والمنظمات؟.

أول أسماء أبناء القيادات الحوثية التي شغلت مناصب عليا في صندوق النقد الدولي بأمريكا، هو فؤاد علي الكحلاني ومنصبه كبير مستشاري صندوق النقد الدولي ومستشار اقتصادي لمدير الصندوق ، والده هو علي الكحلاني مساعد وزير الدفاع بحكومة صنعاء التابعة للحوثيين.

ويبدو ان الحكومة الشرعية على علم بمنصب الكحلاني في النقد الدولي، يقول الخراز: ''في 2021 عقد صندوق النقد الدولي اجتماع مع وزير المالية بالحكومة الشرعية بن بريك عبر الانترنت، وكان فؤاد الكحلاني حاضرا كمستشار لمدير صندوق النقد (بالأصح مشرف للاجتماع).

وفي عام 2007م كان فؤاد الكحلاني الملحق التجاري بسفارة اليمن بواشنطن.

الأسم الثاني من اقارب القيادات الحوثية هي مستشارة الفقر والانصاف بالبنك الدولي في واشنطن واسمها صفاء علي قاسم المؤيد، والدها ابن العم احمد المؤيد الناطق الإعلامي لجماعة الحوثيين في لندن، يقول احمد المؤيد، بأن جماعته لم تعد تضرب السعودية بل تضرب، أمريكا وقال هذا الكلام وهو في لندن، ولم يحصل له شيء.

الدكتور الخراز اشار الى ان صفاء المؤيد ساهمت في تسهيل وصول تمويلات هذه المؤسسة للحوثي، وبحسبه فان ندى علي قاسم المؤيد هي زوجة عدنان الحرازي صاحب شركة برودجي الذي حكم عليه الحوثيين بالإعدام، وقال: ''ان ندى المؤيد كتبت الى عبدالملك الحوثي تطلب العفو عن زوجها قبل صدور الحكم ، لكنه رفض، لأنهم يعتبروا الحرازي موظف عندهم حتى لو كان قريبهم، ويجب عليه ان يتنازل عن كل الشركات ويسلمها، ولن تنفعه خدماته السابقة لهم ولا تشفع له عندهم.

والى اسم الشخصية الثالثة من اقارب قيادات جماعة الحوثي، هي انغام حسن الشامي، مسؤول الشؤون الصحفية في إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي بأمريكا ورئيسة فريق الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وهي من اقارب عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الامن والمخابرات بصنعاء.

كانت أنغام تعمل بالسفارة اليمنية بأمريكا من 2009 الى 2011 كنائب للكحلاني الملحق التجاري والاقتصادي، من ثم أصبحت في صندوق النقد الدولي مع فؤاد الذي يعمل بمنصب كبير مستشاري الصندوق حاليا.

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