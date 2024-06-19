الرئيس العليمي يغادر عدن في إجازة خاصة تستغرق عدة أيام

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء في إجازة خاصة تستغرق عدة أيام.



وأكد المصدر طبقًا لوكالة سبأ الرسمية، حرص الرئيس في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، على استمرار تواصله المعتاد مع كافة السلطات لمتابعة أحوال المواطنين، وتسهيل مهام الحكومة، ودعم جهودها الموجهة لتحسين الخدمات، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستفادة المثلى من منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة، ومحطات الكهرباء في المحافظات المحررة.



وجدد المصدر في هذا السياق، تقدير وشكر رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على التزامهم القوي، ومواقفهم الأخوية المخلصة إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام.