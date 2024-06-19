شاهد الصور.. حادثة إليمة بحضرموت.. انهيار منزل من 3 طوابق فوق ساكنيه

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قالت وكالة سبأ اليوم الاربعاء ان مواطنا توفي، وأصيب اثنين آخرين، جراء انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق في حي السلام بالقرب من جامع عمر بمدينة المكلا محافظة حضرموت.
وذكر مدير الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج في تصريح للوكالة بأن تم انتشال ثلاثة مواطنين واحد منهم توفي واثنين مصابين وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج في المستشفى فيما تبحث فرق الإنقاذ عن اثنين آخرين.
وحذرت إدارة أمن المكلا، المواطنين في المنازل المجاورة والمنازل القديمة بأخذ الحيطة والحذر، كما حذرت المواطنين من السكن في منازل قديمة حفاظًا على أرواحهم.
واطلع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، على عمليات الإنقاذ التي تنفذها قوات الدفاع المدني والأمن بمشاركة من مكتب الأشغال والمواطنين لإنقاذ من تبقى تحت الأنقاض.
وأثنى المحافظ على التكافل الاجتماعي وحالة الترابط التي ظهر بها المواطنون الذين تواجدوا في موقع المنزل فور انهياره وساهموا بفعالية في عمليات الإنقاذ.. مترحمًا على المتوفي..موجهًا بتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
كما وجه محافظ حضرموت، إدارة أمن المكلا برفع تقرير متكامل عن الحادث وأسبابه، والحلول الناجعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.