طاقم تحكيم يمني يشارك في بطولة غرب آسيا

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يغادر الحكم اليمني الدولي مختار العرامي إلى المملكة العربية السعودية رفقة زملائه فهدالبجيري ، ومحمد باصالح، وذلك للمشاركة في بطولة غرب اسيا للشباب التي تستضيفها مدينة الطائف.
وتقام البطولة خلال الفترة من 6/25 يونيو وحتى 7/5 يوليو بمشاركة 12 منتخبا، بينها المنتخب اليمني.
واوقعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الأولى مع السعودية المستضيفة اضافة الى الكويت وعمان.