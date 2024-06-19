طاقم تحكيم يمني يشارك في بطولة غرب آسيا

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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يغادر الحكم اليمني الدولي مختار العرامي إلى المملكة العربية السعودية رفقة زملائه فهدالبجيري ، ومحمد باصالح، وذلك للمشاركة في بطولة غرب اسيا للشباب التي تستضيفها مدينة الطائف.

وتقام البطولة خلال الفترة من 6/25 يونيو وحتى 7/5 يوليو بمشاركة 12 منتخبا، بينها المنتخب اليمني.

واوقعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الأولى مع السعودية المستضيفة اضافة الى الكويت وعمان.