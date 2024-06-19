شاهد الصور.. حادثة إليمة بحضرموت.. انهيار منزل من 3 طوابق فوق ساكنيه طاقم تحكيم يمني يشارك في بطولة غرب آسيا وزير الأوقاف يعلن استكمال اداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ متاحة للرجال باشتراك شهري كبير..تطبيق تليغرام تطلق خدمة جديدة مجانية للنساء بعد 7 أشهر من الأعطال.. أبعد مركبة فضائية عن الأرض تستأنف عملها الكشف عن عمليات إحتيال مذهلة تكبد ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023 جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024 رونالدو يسعي لتحطيم رقم قياسي وتاريخي في مباريات قادمة مجنونة ..تفاصيل تلوث بحري في الحديدة ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية .. مسؤول حكومي يكشف السبب طارق صالح :الهدف الذي لا تراجع عنه هو استعادة صنعاء
أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة، استكمالَ حجاج بلادِنا البالغِ عددهم 24255 حاجاً، أداءَ مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ.
وعبر الوزير شبيبة في بيان صحافي، عن شكره للقيادة السياسية ممثلة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، على متابعتهم الدائمة لحجاج بلادنا..لافتا إلى إن هذا النجاح يعود إلى الجهود والترتيبات الدقيقة، من قبل البعثة ولجانها ووكالات الحج، منذ بدء التسجيل للحج وحتى انتهاء مناسكه، في سبيل تذليل الصعوبات أمام حجاح بلادنا، وتيسير مناسك الحج عليهم.
وأوضح وزير الاوقاف، ان تحضيرات حج هذا العام، تمت بأعلى مستوى من الجهوزية، لضمان توفير أفضل الخدمات لحجاج بلادنا، وتحقيق أفضل السبل لراحتهم وسلامتهم، من حيث النقل، أو الإعاشة، او السكن، او الخدمات الصحية واللوجستية..مثمناً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات المقدّمة لحجاج بلادنا والجهود والترتيبات التي قدموها لخدمة ضيوف الرحمن.
وأشاد الوزير، بالتزامِ حجاجِ بلادنا بالنظُمِ والتعليماتِ والإرشادات الخاصة بالحج..مؤكدا أن الوزارة، ستتخذ الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق كل من من أساءَ استخدامَ صلاحياته، او قصّر أو فرّط في مسؤولياته والتزاماتِ وواجباته تجاهَ أي حاجِ.