وزير الأوقاف يعلن استكمال اداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة، استكمالَ حجاج بلادِنا البالغِ عددهم 24255 حاجاً، أداءَ مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ.

وعبر الوزير شبيبة في بيان صحافي، عن شكره للقيادة السياسية ممثلة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، على متابعتهم الدائمة لحجاج بلادنا..لافتا إلى إن هذا النجاح يعود إلى الجهود والترتيبات الدقيقة، من قبل البعثة ولجانها ووكالات الحج، منذ بدء التسجيل للحج وحتى انتهاء مناسكه، في سبيل تذليل الصعوبات أمام حجاح بلادنا، وتيسير مناسك الحج عليهم.

وأوضح وزير الاوقاف، ان تحضيرات حج هذا العام، تمت بأعلى مستوى من الجهوزية، لضمان توفير أفضل الخدمات لحجاج بلادنا، وتحقيق أفضل السبل لراحتهم وسلامتهم، من حيث النقل، أو الإعاشة، او السكن، او الخدمات الصحية واللوجستية..مثمناً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات المقدّمة لحجاج بلادنا والجهود والترتيبات التي قدموها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد الوزير، بالتزامِ حجاجِ بلادنا بالنظُمِ والتعليماتِ والإرشادات الخاصة بالحج..مؤكدا أن الوزارة، ستتخذ الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق كل من من أساءَ استخدامَ صلاحياته، او قصّر أو فرّط في مسؤولياته والتزاماتِ وواجباته تجاهَ أي حاجِ.