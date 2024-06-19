شاهد الصور.. حادثة إليمة بحضرموت.. انهيار منزل من 3 طوابق فوق ساكنيه طاقم تحكيم يمني يشارك في بطولة غرب آسيا وزير الأوقاف يعلن استكمال اداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ متاحة للرجال باشتراك شهري كبير..تطبيق تليغرام تطلق خدمة جديدة مجانية للنساء بعد 7 أشهر من الأعطال.. أبعد مركبة فضائية عن الأرض تستأنف عملها الكشف عن عمليات إحتيال مذهلة تكبد ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023 جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024 رونالدو يسعي لتحطيم رقم قياسي وتاريخي في مباريات قادمة مجنونة ..تفاصيل تلوث بحري في الحديدة ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية .. مسؤول حكومي يكشف السبب طارق صالح :الهدف الذي لا تراجع عنه هو استعادة صنعاء
أكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) أن عمليات الاحتيال التي تتعلق بأموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2023 تجاوزت المليار يورو.
وتتمثل المهمة الرئيسية لـ"أولاف" في التحقيق بحالات الاحتيال والفساد المحتملة التي تتعلق بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتحال بعدها نتائجها إلى السلطات الأوروبية والوطنية المختصة.
وأوصى "أولاف" السلطات المختصة خلال عام 2023 باسترداد مبلغ قدره 1.04 مليار يورو إضافة إلى تعقب فريق التحقيق 209 ملايين يورو كانت عرضة لخطر إساءة استخدامها لكن لم يتم إنفاقها بعد.
وعلى مدار عام 2023 بأكمله فتح "أولاف" 190 تحقيقا جديدا بعد إطلاق 1178 تحقيقا أوليا أغلق بالفعل 265 منها