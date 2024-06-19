جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024

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تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تتم 3 مواجهات قوية.
وفي ما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:
المجموعة الثانية: كرواتيا X ألبانيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max
المجموعة الأولى: ألمانيا X هنغاريا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
أسكتلندا X سويسرا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات. ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.
ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم