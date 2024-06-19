رونالدو يسعي لتحطيم رقم قياسي وتاريخي في مباريات قادمة مجنونة ..تفاصيل

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 277

يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحطيم رقم قياسي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، المقامة حاليا في ألمانيا.

ويتأهب رونالدو لخوض غمار البطولة الأوروبية بعد أن أدرج الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، اسم "صاروخ ماديرا" في قائمة "السيليساو الأوروبي" للمشاركة في "يورو 2024".

ومن المنتظر أن يبدأ كريستيانو رونالدو مشواره مع منتخب بلاده في نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" بمواجهة نظيره التشيكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة السادسة (F) للبطولة.

وسيشارك النجم البرتغالي في بطولته القارية السادسة (رقم قياسي)، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 بطولات أوروبية متتالية، كما أنه الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال برصيد 130 هدفا أحرزها خلال 207 مباريات رسمية. ومر ما يقارب 20 عاما بين هدف رونالدو الأول بقميص منتخب البرتغال في مرمى اليونان خلال بطولة أمم أوروبا 2004، وآخر هدف له أمام ليختنشتاين في نوفمبر 2023، ووصل إلى قمة مسيرته الدولية حين قاد بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2016.

وأصبح "صاروخ ماديرا" خامس أكبر اللاعبين سنا تسجيلا للأهداف في نهائيات كأس أمم أوروبا، وذلك في النسخة السابقة عندما كان في عامه 36 و194 يوما. يبحث كريستيانو رونالدو، الذي أتم عامه التاسع والثلاثين في فبراير الماضي، عن تسجيل هدف يجعله أكبر لاعب سنا على الإطلاق يسجل في أمم أوروبا ويدون اسمه في التاريخ.

و يحتل النمساوي إيفيك فاستيك الرقم القياسي حاليا بالتسجيل ضد بولندا في "يورو 2008" وكان في عمر 38 عام و257 يوما.

كما يمني رونالدو النفس بتحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال "يورو 2024" وهي البطولة الـ11 الكبرى التي يخوض غمارها، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات (14).

وبات مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقا والنصر السعودي راهنا على بعد خمسة أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقم قياسي غير مسبوق