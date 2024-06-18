صعدة : هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية بجبهة الملاحيط

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تصدى أبطال القوات المسلحة، عصر اليوم الثلاثاء، لهجوم شنّته مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة الملاحيظ جنوبي غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات من اللواء الثالث عاصفة أحبطت الهجوم الحوثي، وألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأكّد المصدر جاهزية القوات المسلحة في كافة جبهات المحور لردع أي اعتداءات حوثية وفق توجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالتعامل الحاسم مع أي تحركات معادية.