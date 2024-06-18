الفريق بن عزيز: دماء قوافل الشهداء الأحرار لن تذهب سدى وستتوج بالنصر المؤزر بعون الله

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2024م، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجه بصرف مساعدات مالية طارئة للجرحى، والتكفل بنقل الحالات الحرجة منهم للعلاج في الخارج.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الفريق بن عزيز بتكليف من الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لجرحى القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى مأرب العام، والمستشفى العسكري بمأرب، وفي سكن مجمع النصر لرعاية وتأهيل الجرحى في المحافظة.

كما استمع رئيس هيئة الأركان العامة من الجرحى والمرضى إلى همومهم واحتياجاتهم حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.



وخلال الزيارة، اطلع رئيس هيئة الأركان، من رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ومدير المستشفى العميد الركن أحمد دهمس، ومن إدارة مجمع النصر، إلى شرح عن مستوى الرعاية والخدمات الطبية والبرامج التأهيلية المقدمة للجرحى الميامين الذين وهبوا للوطن أغلى ما يملكون وسطروا ملاحم اسطورية في العزيمة والثبات.

ونقل الفريق بن عزيز للقادة والجرحى والمصابين والمرضى والفرق الطبية والإدارية تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع، وتهانيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل..مؤكدا اهتمام ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتقديم الرعاية الكاملة للجرحى البواسل تقديرا لتضحياتهم العظيمة ذودا عن الثورة والجمهورية والملاحم النادرة التي اجترحوها في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.



إلى ذلك، زار رئيس هيئة الأركان العامة، مقبرة الشهداء في مدينة مأرب، لقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والامن والمقاومة، عرفانا بتضحياتهم الجليلة في الدفاع عن الكرامة ومقارعة فلول الإمامة والاستبداد.

وأكد الفريق بن عزيز أن دماء قوافل الشهداء الأحرار لن تذهب سدى وستبقى محفورة في ذاكرة ووجدان اليمنيين جيلا بعد جيل، وأن تلك التضحيات ستتوج بالنصر المؤزر بعون الله الذي يتوق إليه كل شرفاء الوطن.

رافقه خلال الزيارات، مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي، ومساعد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء عايض الشايف، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومدير دائرة الخدمات الطبية العميد الركن داود يحيى داود.