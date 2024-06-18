تفاصيل اتصال مرئي بين طارق صالح وقائد محور مران

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تلقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اتصالا مرئيا، من اللواء عبدالكريم عوبل السدعي، قائد محور مران بمحافظة صعدة قائد ألوية العروبة.
وخلال الاتصال، نقل اللواء السدعي تهاني قيادة وضباط وجنود محور مران لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك راجين له موفور الصحة وفقاً لوكالة 2 ديسمبر
ووضع اللواء السدعي نائب رئيس مجلس القيادة في صورة الجاهزية الكاملة لقوات المحور في جبهات صعدة، مؤكداً على روحهم المعنوية العالية واستعدادهم الدائم لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
من جانبه، أثنى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أبطال محور مران الذين يسطرون صفحات من ملحمة البطولة والصمود الوطني، مؤكداً على وحدة الجبهات في مختلف المناطق بما يخدم الهدف النهائي في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة العاصمة صنعاء.