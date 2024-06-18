تلوث بحري في الحديدة ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية .. مسؤول حكومي يكشف السبب طارق صالح :الهدف الذي لا تراجع عنه هو استعادة صنعاء صعدة : هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية بجبهة الملاحيط الجيش الأميركي يعلن توجيه ضربات استباقية دمرت 6 أهداف حوثية الفريق بن عزيز: دماء قوافل الشهداء الأحرار لن تذهب سدى وستتوج بالنصر المؤزر بعون الله إحصائية صادمة تكشف عدد المعاقين بجيش الاحتلال منذ الحرب على غزة تفاصيل اتصال مرئي بين طارق صالح وقائد محور مران دون قيد أو شرط.. طلب عاجل من الأمم المتحدة للمليشيات وزير الأوقاف يكشف لحجاج اليمن الأسباب الرئسية وراء صغر حجم المساحات في مشعر منى تعرف على المنتخبات التي سيواجهها منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب وموعد البطولة
طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بإطلاق سراح 13 موظفا أمميا والعشرات من العاملين في المنظمات المحلية والدولية، من سجون الحوثيين، دون قيد أو شرط.
جاء ذلك أثناء حديث مفوض الأمم المتحدة، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.
وقال إنه يجب إيقاف المضايقات التي تتعرض لها عائلات المحتجزين، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع.
وعبر "فولكر" عن قلقه العميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل الحوثيين، إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والدولية والمجتمع المدني.
وخلال الأسابيع الماضية، خطفت جماعة الحوثي، الارهابية العشرات من موظفي المنظمات الأممية والمحلية والخارجية وفي مقدمتها المنظمات الأممية، وزعمت أنها قبضت على شبكة "تجسس أمريكية إسرائيلية"، والتي لقيت إدانات محلية ودولية واسعة، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن المختطفين.