وزير الأوقاف يكشف لحجاج اليمن الأسباب الرئسية وراء صغر حجم المساحات في مشعر منى

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مخيمات حجاج بلادنا بمشعر منى، حيث يقضي الحجاج أيام التشريق استعدادًا لإتمام مناسك الحج، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك وقرب إتمام مناسك الحج لهذا العام، متمنيًا لهم موفور الصحة وقبول حجهم وعودتهم سالمين غانمين إلى أهاليهم.

واستمع معالي الوزير خلال جولته الميدانية بين المخيمات إلى إفادات الحجاج بشأن الخدمات المقدمة لهم، حيث عبروا عن امتنانهم وشكرهم لجهود الوزارة وللخدمات المقدمة من الوكالات والمتعهدين، كما تبادلوا مع معالي الوزير التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وتحدث بعض الحجاج بكل أريحية وتلقائية حول بعض الملاحظات المتعلقة بضيق المساحة المخصصة للحاج في مخيمات منى، وعزا معالي الوزير ذلك إلى ضيق مساحة المشعر نفسه وهي مساحات تخصصها السلطات المعنية بالمخيمات في منى من أجل استيعاب هذه الجموع الغفيرة من ضيوف الرحمن.

وأكد معالي الوزير أن كل خدمة دفع الحاج قيمتها فإن الجهات المتعهدة مطالبة بالوفاء بها، وستتابعها الوزارة حتى تسترد للحاج.