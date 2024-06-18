تعرف على المنتخبات التي سيواجهها منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب وموعد البطولة نجم المنتخب الفرنسي يفاجئ الجماهير من مكة هو ويؤدي مناسك الحج برفقة زوجته عارضة الأزياء شركات مقرها في الإمارات وعمان متورطة في تمويل الحوثيين واسم قيادي خطير يعيش في الصين معلومات الأول مرة عن أسباب المعدة العصبية وأعراضها وطرق علاجها لأول مرة وبطريقة مذهلة .. قياس سرعة دوران الأرض حول محورها باستخدام الفوتونات المتشابكة صدمة لجماهير فرنسا بشأن إصابة النجم الكروي مبابي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في يورو 2024 تقديرا لتضحياتهم الجسيمة .. توجيه رئاسي سار يخص جرحى القوات المسلحة شاهد.. لوحة ترحيبية لافتة في قلب مدينة تعز تلف مواقع التواصل وتنال اعجابا واسعا شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة مصري بشكل مفاجئ
سحبت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان قرعة بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب التي تقام في مدينة الطائف السعودية خلال الفترة 25 يونيو - 5 يوليو 2024 بمشاركة 12 منتخبا.
وأوقعت القرعة منتخب اليمن الوطني للشباب ضمن المجموعة الأولى بجانب : السعودية وعمان والكويت.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي :
1 - المجموعة الأولى : اليمن - السعودية - عمان - الكويت
2 - المجموعة الثانية : لبنان - العراق - الأردن - ألبانيا
3 - المجموعة الثالثة : سوريا - البحرين - الامارات - فلسطين
ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة بالإضافة إلى المنتخب الحائز على أفضل مركز ثاني من بين المجموعات الثلاث.