تعرف على المنتخبات التي سيواجهها منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب وموعد البطولة

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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سحبت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان قرعة بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب التي تقام في مدينة الطائف السعودية خلال الفترة 25 يونيو - 5 يوليو 2024 بمشاركة 12 منتخبا.

وأوقعت القرعة منتخب اليمن الوطني للشباب ضمن المجموعة الأولى بجانب : السعودية وعمان والكويت.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي :

1 - المجموعة الأولى : اليمن - السعودية - عمان - الكويت

2 - المجموعة الثانية : لبنان - العراق - الأردن - ألبانيا

3 - المجموعة الثالثة : سوريا - البحرين - الامارات - فلسطين

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة بالإضافة إلى المنتخب الحائز على أفضل مركز ثاني من بين المجموعات الثلاث.