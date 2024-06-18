تعرف على المنتخبات التي سيواجهها منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب وموعد البطولة نجم المنتخب الفرنسي يفاجئ الجماهير من مكة هو ويؤدي مناسك الحج برفقة زوجته عارضة الأزياء شركات مقرها في الإمارات وعمان متورطة في تمويل الحوثيين واسم قيادي خطير يعيش في الصين معلومات الأول مرة عن أسباب المعدة العصبية وأعراضها وطرق علاجها لأول مرة وبطريقة مذهلة .. قياس سرعة دوران الأرض حول محورها باستخدام الفوتونات المتشابكة صدمة لجماهير فرنسا بشأن إصابة النجم الكروي مبابي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في يورو 2024 تقديرا لتضحياتهم الجسيمة .. توجيه رئاسي سار يخص جرحى القوات المسلحة شاهد.. لوحة ترحيبية لافتة في قلب مدينة تعز تلف مواقع التواصل وتنال اعجابا واسعا شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة مصري بشكل مفاجئ
أثارت عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي ساليوس، زوجة نجم المنتخب الفرنسي الشهير بول بوغبا، الجدل عندما نشرت صورا لها مع زوجها عبر حسابها على "إنستغرام" وهما يؤديان مناسك الحج.
ونشرت ساليوس، زوجة بوغبا، صورا لها مع زوجها وعلقت: "مكان عاطفي وساحر للغاية، عيد مبارك لجميع إخوتي وأخواتي، ونسأل الله أن ينعم علينا بالسلام والهدوء".
وحظيت الصورة التي نشرتها بتفاعل واسع، حيث نالت أكثر من 200 ألف إعجاب عندما ظهرت ماريا وبول أمام الحرم المكي يؤديان مناسك الحج لهذا العام.
وأعلن بوغبا في عام 2019 زواجه رسميا من الحسناء البوليفية المولودة في البرازيل ماريا زولاي ساليوس، والتي تبلغ 29 عاما.
واعتنقت ساليوس منذ زواجها الدين الإسلامي، إذ ظهرت عبر حساباتها على منصات التواصل في كثير من المناسبات الدينية، وأديا مناسك العمرة في شهر رمضان الفائت، كما ظهرا معا في عيد الأضحى المبارك وكانت ترتدي الحجاب.
يذكر أن بوغبا، الذي تم إيقافه في مارس الماضي لمدة 4 سنوات عن كرة القدم بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم، كان يلعب في يوفنتوس الإيطالي، من بداية موسم 2023 ـ 2024