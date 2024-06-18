نجم المنتخب الفرنسي يفاجئ الجماهير من مكة هو ويؤدي مناسك الحج برفقة زوجته عارضة الأزياء

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أثارت عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي ساليوس، زوجة نجم المنتخب الفرنسي الشهير بول بوغبا، الجدل عندما نشرت صورا لها مع زوجها عبر حسابها على "إنستغرام" وهما يؤديان مناسك الحج.

ونشرت ساليوس، زوجة بوغبا، صورا لها مع زوجها وعلقت: "مكان عاطفي وساحر للغاية، عيد مبارك لجميع إخوتي وأخواتي، ونسأل الله أن ينعم علينا بالسلام والهدوء".

وحظيت الصورة التي نشرتها بتفاعل واسع، حيث نالت أكثر من 200 ألف إعجاب عندما ظهرت ماريا وبول أمام الحرم المكي يؤديان مناسك الحج لهذا العام.

وأعلن بوغبا في عام 2019 زواجه رسميا من الحسناء البوليفية المولودة في البرازيل ماريا زولاي ساليوس، والتي تبلغ 29 عاما.

واعتنقت ساليوس منذ زواجها الدين الإسلامي، إذ ظهرت عبر حساباتها على منصات التواصل في كثير من المناسبات الدينية، وأديا مناسك العمرة في شهر رمضان الفائت، كما ظهرا معا في عيد الأضحى المبارك وكانت ترتدي الحجاب.

يذكر أن بوغبا، الذي تم إيقافه في مارس الماضي لمدة 4 سنوات عن كرة القدم بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم، كان يلعب في يوفنتوس الإيطالي، من بداية موسم 2023 ـ 2024