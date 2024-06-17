تقديرا لتضحياتهم الجسيمة .. توجيه رئاسي سار يخص جرحى القوات المسلحة

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - سبأ

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بتكليف من الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي الاثنين 17 يونيو 2024 بصرف مساعدات مالية طارئة لجرحى أبطال، القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، والتكفل بنقل الحالات الحرجة منهم للعلاج في الخارج، تقديرا لتضحياتهم الجسيمة والملاحم البطولية التي سطروها في الدفاع عن الثورة، والنظام الجمهوري، ومواجهة المشروع الامامي الايراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته م اليوم لعددا من مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، لمعايدة الجرحى والمصابين من ابطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة نقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية والفريق الرئاسي والعسكري المرافق له، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، وتهانيه لجرحى القوات المسلحة الابطال بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

واطلع الدكتور الشعيبي من الطواقم الطبية على الأوضاع الصحية للجرحى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لجرحى لقوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية وعائلات الشهداء.