تعرف على المنتخبات التي سيواجهها منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب وموعد البطولة نجم المنتخب الفرنسي يفاجئ الجماهير من مكة هو ويؤدي مناسك الحج برفقة زوجته عارضة الأزياء شركات مقرها في الإمارات وعمان متورطة في تمويل الحوثيين واسم قيادي خطير يعيش في الصين معلومات الأول مرة عن أسباب المعدة العصبية وأعراضها وطرق علاجها لأول مرة وبطريقة مذهلة .. قياس سرعة دوران الأرض حول محورها باستخدام الفوتونات المتشابكة صدمة لجماهير فرنسا بشأن إصابة النجم الكروي مبابي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في يورو 2024 تقديرا لتضحياتهم الجسيمة .. توجيه رئاسي سار يخص جرحى القوات المسلحة شاهد.. لوحة ترحيبية لافتة في قلب مدينة تعز تلف مواقع التواصل وتنال اعجابا واسعا شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة مصري بشكل مفاجئ
تدوال الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن، خلال الساعات الماضية، صورة للوحة قماشية علقت فى احد شوارع مدينة تعز، ترحيبا بالداخلين اليها بعد اعلان فتح الطريق، التي اغلقها الحوثيون لنحو 10 سنوات.
وكتب على اللوحة الترحيبية: ''هنا تعز.. أهلا بكم في رحاب الجمهورية، هنا لا سيد إلا الشعب''.
وحملت العبارة السابقة،رسائل كثيرة، ولاقت مديحا واسعا، من قبل رواد منصات التواصل، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.