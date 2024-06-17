شاهد.. لوحة ترحيبية لافتة في قلب مدينة تعز تلف مواقع التواصل وتنال اعجابا واسعا

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تدوال الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن، خلال الساعات الماضية، صورة للوحة قماشية علقت فى احد شوارع مدينة تعز، ترحيبا بالداخلين اليها بعد اعلان فتح الطريق، التي اغلقها الحوثيون لنحو 10 سنوات.

وكتب على اللوحة الترحيبية: ''هنا تعز.. أهلا بكم في رحاب الجمهورية، هنا لا سيد إلا الشعب''.

وحملت العبارة السابقة،رسائل كثيرة، ولاقت مديحا واسعا، من قبل رواد منصات التواصل، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.