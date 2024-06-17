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شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة مصري بشكل مفاجئ

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لواقعة وفاة طيار مصري خلال إحدى الرحلات التي أقلعت من محافظة القاهرة إلى الطائف بالسعودية.

وشارك مستخدمو منصة "إكس"  فيديو لوفاة الطيار المصري الذي أثار حزنا لدى الكثيرين، عندما أعلن مساعد قائد الطائرة في مكبر الصوت خبر وفاته بشكل مفاجئ، وأنه سيتم تغيير مسار الرحلة إلى مدينة أخرى.

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة قائد الطائرة المصري الكابتن حسن يوسف عدس إثر وعكة صحية فجائية، ما استدعى إلى الهبوط الاضطراري بمطار مدينة جدة.

ويذكر أن الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات "A320" في خطوط "سكاي فيجن" المصرية، تعرض لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة "نسما للطيران" رقم "NE130" والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط اضطراريا في مطار جدة.

وشارك أحد الأطباء صورة القائد حسن يوسف عدس، مشيرا إلى ذراعيه، مرجحا أن "سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas.. ما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا"، مقدما نصيحته لأقاربه من أخوة وأخوات، بفحص الكوليسترول.

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