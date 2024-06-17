تعز.. اصابة مسئول محلي مع مرافقيه بقذائف أطلقتها مليشيا الحوثي

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اصيب مسئول محلي بمحافظة تعز غرب اليمن، اليوم الإثنين، اثناء تفقديه للمقاتلين في جبهات غرب المحافظة.

وقال مركز الإعلام بمحافظة تعز ان مدير عام مديرية القاهرة سمير عبدالإله وعدد من المرافقين اصيبوا بقذائف أطلقتها مليشيا الحوثي غرب تعز.

حدث ذلك خلال زيارة عيدية قام بها لعدد من الجبهات في المطار القديم.

وقد جرى نقل المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة تعز لتلقي العلاج.