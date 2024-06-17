جدول و برنامج مباريات اليوم الاثنين في كأس أوروبا 2024

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تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تقام ثلاث مواجهات.
وفي ما يلي برنامج مباريات الاثنين في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:
المجموعة السادسة
رومانيا X أوكرانيا – 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max
بلجيكا X سلوفاكيا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max
المجموعة الرابعة
النمسا X فرنسا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max
يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.
ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.
ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم