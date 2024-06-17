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جدول و برنامج مباريات اليوم الاثنين في كأس أوروبا 2024

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تقام ثلاث مواجهات.

وفي ما يلي برنامج مباريات الاثنين في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:

المجموعة السادسة

رومانيا X أوكرانيا – 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا X سلوفاكيا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max

المجموعة الرابعة

النمسا X فرنسا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

 يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم

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