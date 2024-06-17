اتصالات رئاسية تنهال على وزير الأوقاف والإرشاد وشبيبة يطلع المجلس الرئاسي على أوضاع حجاج اليمن ونجاح خطط الوزاره

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الاوقاف، إلى إحاطة حول أوضاع الحجاج الذين بدأوا مساء اليوم بالنفور من جبل عرفات الى مزدلفة للمبيت فيها اقتداء بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم-، قبل التوجه إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة، ونحر الهدي.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بوزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة للاطمئنان على أحوال الحجاج اليمنيين، وتهنئتهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر لاداء شعائر ركن الحج الأعظم، مع جموع حجاج بيت الله الحرام.

كما حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعثة الحج على بذل كافة الجهود، والتسهيلات، والرعاية التامة للحجاج اليمنيين حتى عودتهم سالمين الى ارض الوطن، سائلا الله عز وجل أن يوفقهم لتأدية بقية مناسك حجهم وأن يتقبل طاعتهم، وصالح أعمالهم.

وعلى ذات الصعيد أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، للإطمئنان على سلامة حجاج بلادنا، وتهنئتهم بتمام مناسك أول أيام النحر لحج هذا العام 1445هجرية.

واستمع مجلي من شبيبة إلى شرحٍ حول الخدمات التي قدمتها وزارة الأوقاف والإرشاد لحجاج بلادنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مشيدًا بنجاح خطة التصعيد التي وضعتها الوزارة إلى مشعر عرفات والنفرة منه إلى مشعر مزدلفة. .. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والجهات المختصة لتقديم الرعاية لحجاج بلادنا.

كما تلقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، اتصالًا هاتفياً من عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي للاطمئنان على أحوال الحجاج اليمنيين، وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وإتمام مناسك الحج، مع جموع حجاج بيت الله الحرام.

واستمع عضو مجلس القيادة من وزير الأوقاف والإرشاد إلى إحاطة حول أوضاع الحجاج الذين أتموا اليوم طواف الإفاضة حول الكعبة بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى ونحروا الهدي، وقبلها الوقوف في جبل عرفات ثم النفير إلى مزدلفة للمبيت فيها اقتداء بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم-، قبل التوجه إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى.

وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن شكره لجهود وزارة الأوقاف واللجان المرافقة لحجاج بلادنا على جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، مشددًا على بذل المزيد من الجهود ورعاية الحجاج اليمنيين حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، سائلا الله عز وجل أن يتقبل طاعتهم، وصالح أعمالهم.

وأشاد عضو مجلس القيادة بالجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، والسهر على رعايتهم، وتأمين أداء مناسكهم بكل يسر، معبرًا عن تهانيه للجميع بعيد الأضحى المبارك.