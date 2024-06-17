وزارة الداخلية السعودية تكشف عن عقوبات لسعوديين ووافدين تورطوا في عمليات تهريب للحجاج

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافدان و(16) مواطنًا، لنقلهم (95) مخالفًا، وذلك يوم 9/ 12/ 1445 هـ الموافق 15/ 6/ 2024.
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (17) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبة واحدة مستخدمة في النقل قضائيًا.
ودعت الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة