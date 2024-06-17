حزب الإصلاح في اليمن يوجه رسالة خاصة لأنصاره ويدعوهم لإنتزاع الفرحة من مخالب الواقع الصعب

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- رصد خاص

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وجه اليوم حزب التجمع اليمني للإصلاح اليمني كافة أنصاره إلى “الإسهام في بث روح التعاون والتكافل، ومواصلة دورهم الوطني الكبير في مد جسور التواصل وتمتين أواصر الإخاء والتلاحم مع كل القوى الوطنية”.

وأضاف الخزب مخاطباً أنصاره : "نذكّر بما عهدناه وعهده مجتمعكم منكم بأن تكونوا بلسما وعونا وسفراء للخير والتكافل الاجتماعي ومواساة كل ذي حاجة كائنا من كان، بحسب الاستطاعة والوسْع والجهد المتاح".

جاء ذلك، في تهنئة وجهتها الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح إلى أنصار وجماهير الحزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحزب في تهنئته: “ونحن في مواجهة عصابة عنصرية امتهنت انتهاك حقوق الإنسان اليمني وكرامته واستباحت دمه وماله وعرضه وضاعفت مآسي شعبنا، يفرض على الجميع أن يكونوا صفاً واحداً لعودة الحياة".

ولفت إلى أن “العيد مناسبة لاستجماع الذات وانتزاع الفرحة من مخالب الواقع الصعب، كسنة وهدي نبوي إسلامي واجتماعي، وتعظيم شعائر الله" .

وقال إن “معركة الشعب تتطلب اليوم أن نكون أكثر جلَدا وبأسا ووعيا، وأن نتصدى جميعا لمحاولات المليشيا تمزيق الكتلة الوطنية وحماية الوعي الجمعي ببصيرة وحِجاج مستنير وإعداد ما يلزم بلا كلل ولا ملل، واثقين بنصر الله وعونه".

وأكد الإصلاح أنه كان ولا يزال في الجانب الصحيح من تاريخ اليمن، واقفاً إلى جانب الجمهورية والدولة والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكتسبات اليمنيين وتضحياتهم ومتمسكا بروافع دولتهم، ودفع في سبيل ذلك أثمانا باهظة.

وأوضح أن “الإصلاح كحزب وطني حمل على عاتقه حلم اليمن الجمهوري الكبير الذي يعيش فيه جميع أبنائه بحرية وكرامة، مؤكداً أنه لن يطول الليل بفضل سواعد وعرق جبين الأبطال الشامخين وثباتهم وجهودهم مع كل القوى الخيرة في هذا البلد".

وخص الحزب بالتهنئة عائلات الشهداء والجرحى، وكذلك أُسر وزوجات وأبناء المختطفين والأسرى والمرابطين من أبناء المقاومة الشعبية إلى جانب الجيش الوطني، موجها في الوقت ذاته التحية والإجلال الشعب الفلسطيني الباسل في قطاع غزة وهم يتصدون بكل ثبات وبأس لآلة التوحش الإسرائيلية الغاشمة.

وجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومساندته لقضيتهم العادلة، وإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة في قطاع غزة، داعياً كل أحرار العالم إلى سرعة فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف حرب التجويع