الرئيس التركي يبلغ الامير محمد بن سلمان انطباعه عن موسم الحج الحالي

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً فخامته بالتنظيم المميز لموسم حج هذا العام وما حظي به الحجاج من خدمات أسهمت في تأدية المناسك بكل يسر وطمأنينة.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.