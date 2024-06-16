مأرب.. اللواء العرادة يدعو للإستفادة من مناسبة العيد ويؤدي صلاة الأضحى مع جموع المواطنين

الأحد 16 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم إلى الاستفادة من هذه مناسبة عيد الأضحي في نشر البهجة والسعادة وتوطيد أواصر الأخوة بين الناس ، وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وأدى اللواء العرادة صلاة عيد الأضحى المبارك، في مصلى العيد بعاصمة محافظة مأرب، مع جموع المواطنين وعدد من قيادات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية والأمنية.

وأشار الشيخ صالح حسين الحواني خلال خطبتي العيد، إلى دلالات عيد الأضحى وأبعاد الشعائر الدينية التي فرضت التي تعكس وحدة صف المسلمين، بمختلف لغاتهم، ووحدة منهجهم وغايتهم ويعكس الأمر الإلهي لكل المسلمين أن يكونوا بنفس التماسك والمسار والهدف من أجل رضا الله وإسعاد الإنسان.

وأكد خطيب العيد، على أهمية وحدة الصف الوطني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن ، والتحديات التي تواجه الوطن والثورة والجمهورية والهوية الوطنية ، والمخططات والأجندة التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، لخدمة إيران ونظام الولي الفقيه..منوهاً إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تؤمن بالسلام ولا بحق الآخرين في الحياة ، وتدعي حقها الإلهي بالحكم ، وتمارس بكل وحشية السطو على الأموال والممتلكات وإغراق الشعب بالفقر والجهل والمرض.

وشددت خطبة العيد على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الظواهر السلبية وأعمال التخريب والتقطعات ، والاستمرار في مساندة القوات المسلحة والأمن والمقاومة في معركة الذود عن الوطن ، وتعزيز الأمن والاستقرار والكشف عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة تستهدف السلم الاجتماعي بمحافظة مأرب والمحافظات المحررة.

وتطرقت خطبة العيد، إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني والظروف القاسية بفعل استمرار العدوان الصهيوني في استهداف المدنيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة وتدمير البنية التحتية في ظل خذلان دولي كبير .

وعقب صلاة عيد الأضحى المبارك استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي ، نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، ومحافظ ريمة محمد الحوري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود، ووكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع، وقيادة السلطة القضائية، وعددا من وكلاء الوزارات والمحافظات، وقيادة السلطة المحلية والقيادات الرسمية والعسكرية والأمنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والمصالح والمديريات وجموع المهنئين، وتبادل معهم التهاني العيدية ، كما نقل لهم تحيات وتبريكات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأكد المهنئون تعاظم الالتفاف الشعبي حول مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لتخليص البلاد من مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الظلامي واستعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وإرساء السلام في ربوع الوطن.