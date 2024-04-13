قد تصيبك بالسرطان.. 7 أجزاء لا تأكلها في الدجاج قيادة اللواء الرابع إحتياط تزور المرابطين في المواقع الأمامية بالجبهة الغربية مريس و قطاعي صامح قد ينفجر الحرب في لاحظات وقوات عسكرية مدمرة من سفن وطائرات ومنظومات جوية أميركية في الطريق دولة أوروبية جديدة تفاجئ إسرائيل و تعلن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عاجل..دوي انفجار في صنعاء يعقبه حريق هائل - مصادر مأرب برس تكشف التفاصيل زيارة عيدية من قيادة قوات الأمن الخاصة مأرب لمنتسبيها مارب برس يكشف عن مخطط وشيك للحوثيين للاستحواء على أهم مؤسستين تحظيان بدعم مباشر من مجتمع المانحين صحيفة سعودية تتحدث عن معضلة تهدد سكان صنعاء الجيش السوداني يتحرك من 3 محاور لاستعادة الخرطوم .. تفاصيل. أكبر العمليات البرية التي تشهدها الحرب في السودان. أول دولة أوروبية تقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية
نفذت قيادة اللواء الرابع إحتياط صباح يوم العيد زياراتها للمرابطين في مواقع البطولة والشرف في جبهة مريس محافظة الضالع في قطاعات اللواء صامح وباب غلق .
حيث زار العميد فضل عبدالرب قائد اللواء الرابع المرابطين في الجبهة الغربية بمريس وثمن ثبات ورباط وشجاعة منتسبي اللواء وحثهم على الصبر ورفع الجاهزية واليقضة والتعامل مع اي طارئ بكل ثبات وبكل احترافية ومهارة عالية.
ونوه أن المليشيات ومن خلال رصد حركتها وممارستها منذ اشهر تحشد الكثير من الاطفال والمغرر بهم الى جبهة الضالع بالكامل وهي لا تابه لدماء ابناء الشعب ضمن المناطق التي تسيطر عليها سلطتهم الانقلابية ولكنهم لا يفهمون اصلا انكم لهم بالمرصاد
كما حيا الروح المعنوية التي يتحلى بها منتسبي اللواء الرابع أحتياط وجميع الابطال المرابطين في جبهة الضالع بمختلف تشكيلاتها من جانبهم أكد الأبطال المرابطون على مواصلة الكفاح والثبات حتى يتحقق النصر ويتم تحرير كامل تراب اليمن ومؤسساته من دنس مليشيا إيران الحوثية الإرهابية.
هذا ومن خلال الزيارة ومعايدة المرابطين تم تبادل التهاني وتوزيع العيدية للمرابطين
وفي ذات السياق قام اركان حرب اللواء العقيد عبدالسلام القحطاني وعمليات اللواء العقيد عبدالكريم الفرح والعقيد خالد الزراري والعقيد نصر الرزاقي بالزيارات العيدية لبقية القطاعات والمواقع التى يرابط بها منتسبي اللواء وثمنوا ثبات وتضحيات ابطال اللواء واصرارهم على مواصلة النضال والكفاح حتى يتحقق النصر وأن العيد الذي ينتظره اليمنيون هو اليوم الذي سيحتفل به الشعب اليمني بالنصر على المليشيا والتخلص منها.