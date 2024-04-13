عاجل..دوي انفجار في صنعاء يعقبه حريق هائل - مصادر مأرب برس تكشف التفاصيل

السبت 13 إبريل-نيسان 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية بوقوع انفجار عنيف مساء اليوم داخل إحدى الاسواق شمالي صنعاء .

وذكرت المصادر لمأرب برس بأن الانفجار وقع في سوق الحلقة بصنعاء القديمة ونتج عنه اشتعال حريق هائل توسع الى المحلات التجارية المجاورة.



واوضحت المصادر بان الانفجار كان ناجما عن انفجار مادة البارود كانت مخزنة في احد المخازن بسوق المحدادة.



هذا فميا افادت وسائل إعلام حوثية بان الانفجار ناجما عن انفجار اسطوانة غاز.