عاجل..دوي انفجار في صنعاء يعقبه حريق هائل - مصادر مأرب برس تكشف التفاصيل زيارة عيدية من قيادة قوات الأمن الخاصة مأرب لمنتسبيها مارب برس يكشف عن مخطط وشيك للحوثيين للاستحواء على أهم مؤسستين تحظيان بدعم مباشر من مجتمع المانحين صحيفة سعودية تتحدث عن معضلة تهدد سكان صنعاء الجيش السوداني يتحرك من 3 محاور لاستعادة الخرطوم .. تفاصيل. أكبر العمليات البرية التي تشهدها الحرب في السودان. أول دولة أوروبية تقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية يديعوت أحرونوت: إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة..والجيش الإسرائيلي والموساد صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران خبر خاص وسارّ للنساء .. تفاصيل أحد اهم منصات التواصل الاجتماعي تبدا حربا ناعمه على المحتوى الإباحي خالد مشعل يتوعد بـكسر شوكة إسرائيل قريباً
افادت مصادر محلية بوقوع انفجار عنيف مساء اليوم داخل إحدى الاسواق شمالي صنعاء .
وذكرت المصادر لمأرب برس بأن الانفجار وقع في سوق الحلقة بصنعاء القديمة ونتج عنه اشتعال حريق هائل توسع الى المحلات التجارية المجاورة.
واوضحت المصادر بان الانفجار كان ناجما عن انفجار مادة البارود كانت مخزنة في احد المخازن بسوق المحدادة.
هذا فميا افادت وسائل إعلام حوثية بان الانفجار ناجما عن انفجار اسطوانة غاز.