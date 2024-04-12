زيارة عيدية من قيادة قوات الأمن الخاصة مأرب لمنتسبيها

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قامت قيادة قوات الأمن الخاصة مأرب بزيارة عيدية لمنتسبي القوة في الكتائب والقطاعات والسرايا والنقاط والمواقع الأمنية والقتالية في الجبهات.
وفي الزيارة هنأ قائد قوات الأمن الخاصة مأرب العميد سليم السياغي جميع منتسبي قوات الأمن الخاصة ونقل لهم تهاني القيادة السياسية والأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشاد القائد بالأداء الأمني لرجال الأمن في تأمين مصليات العيد في مدينة مأرب والحدائق والمتنزهات والمتنفسات العيدية.
وأكد العميد السياغي أن مهمتهم الأمنية مستمرة وأن عليهم البقاء في جاهزية عالية واستنفار كامل من القيادة حتى أفراد الاستجداد حتى تنقضي أيام العيد.
من جانبه، حثّ رئيس أركان قوات الأمن الخاصة مأرب العميد عبدالله الصبري الأفرادعلى التعامل مع المواطنين بمسؤولية واحترام، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، خاصة مع ازدحام الطرقات والنقاط، بما يساهم في إضفاء أجواء من الفرح والبهجة على هذه المناسبة المباركة.
وشملت الزيارة جميع الكتائب والقطاعات والمواقع الأمنية والقتالية الممتدة من أطراف الكسارة والمشجح والطلعة والأبلاق وذنة مرورا باليعيرف حتى أقصى مواقع القوة في البلق الشرقي والعكد ومعسكرات التدريب.
تأتي الزيارة العيدية لقيادة قوات الأمن الخاصة لمنتسبيها كنوع من التقدير لجهودهم، وتعزيز معنوياتهم، ورفع روحهم المعنوية