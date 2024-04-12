مارب برس يكشف عن مخطط وشيك للحوثيين للاستحواء على أهم مؤسستين تحظيان بدعم مباشر من مجتمع المانحين صحيفة سعودية تتحدث عن معضلة تهدد سكان صنعاء الجيش السوداني يتحرك من 3 محاور لاستعادة الخرطوم .. تفاصيل. أكبر العمليات البرية التي تشهدها الحرب في السودان. أول دولة أوروبية تقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية يديعوت أحرونوت: إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة..والجيش الإسرائيلي والموساد صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران خبر خاص وسارّ للنساء .. تفاصيل أحد اهم منصات التواصل الاجتماعي تبدا حربا ناعمه على المحتوى الإباحي خالد مشعل يتوعد بـكسر شوكة إسرائيل قريباً برباعية قاسية على الإتحاد.. الهلال يعود من أبوظبي بكأس السوبر السعودي ورقم قياسي تاريخي غير مسبوق فيها ''الطائر الحزين'' وأشجار ''المانجروف'' النادرة.. توجيهات رسمية لإعلان هذه المنطقة في اليمن ''محمية طبيعية''
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات لجماعة الحوثي للاستحواذ على أهم مؤسستين ناشطتين في المجالين الإنمائي والتنموي ودعم المشاريع الصغيرة تعد ان الأكثر نجاحا وتحظيان بثقة ودعم مجتمع المانحين لليمن .
وأكدت المصادر ل"مارب برس" ان ثمة توجهات وشيكة لجماعة الحوثي للاستحواذ على مشروع الأشغال العامة الذي صنف من قبل الأمم المتحدة بأنه تجربة كونية متميزة وتتسم بالشفافية والنزاهة في إدارة التمويلات المقدمة من مجتمع المانحين لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية على امتداد الخارطة الجغرافية اليمنية إلى جانب السطو على بنك الأمل للتمويل الأصغر من خلال إقصاء المسئولين في ادارتهما واستبدالها بقيادات هاشمية موالية للجماعة.
ولفتت المصادر الى ان هذه التوجهات الوشيطة لجماعة الحوثي للاستحواذ على أهم مؤسستين ناشطتين في المجالين الإنمائي والتنموي ودعم المشاريع الصغيرة تندرج ضمن مخطط يهدف إلى الانفراد بإدارة كافة الجهات التي تحظى بدعم المانحين وتحصل على تمويلات مالية خارجية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنمائية منوعة إلى ان جماعة الحوثي سبق وبادرت بإلغاء قطاع التعاون الدولي الذي يعد أهم القطاعات المهنية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المعني بالتواصل مع مجتمع المانحين وتنسيق المساعدات الخارجية حيث تم الاستعاضة عنه بإنشاء مجلس أعلى لتنسيق المساعدات الخارجية يتبع مكتب الرئاسة الذي يرأسه القيادي البارز في جماعة الحوثي "أحمد حامد".