أول دولة أوروبية تقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية

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قال رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد سيمون هاريس، اليوم الجمعة، عقب اجتماعه بنظيره الإسباني إن أيرلندا تقترب من الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وترغب في القيام بذلك بالتنسيق مع إسبانيا ودول أخرى ذات تفكير مماثل.
وفي الشهر الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أنها ستعمل معا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتدافع إسبانيا وأيرلندا عن الحقوق الفلسطينية منذ زمن طويل.
وتأتي الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي، إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم لـ”السلام في المنطقة”.
من جهته، واصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز جهوده لحشد الدعم من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن هناك “مؤشرات واضحة” في أوروبا إلى أن دول القارة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.
وزار سانشيز، اليوم الجمعة، النرويج وأيرلندا، ضمن جولة تقوده أيضا إلى بولندا، لحث القادة على الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده ملتزمة بدعم الاعتراف بدولة فلسطينية عضوا كاملا في الأمم المتحدة، معربا عن أمله بأن تلتحق بهذه المساعي دول أخرى من الغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد سانشيز -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي في دبلن- على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان معا”، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بتطورات الحرب الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسباني إن “غزة تعيش وضعا فظيعا لا توجد أي مؤشرات إلى تحسنه”.
وتابع “بعثنا للاتحاد الأوروبي رسالة بضرورة تحلي إسرائيل بمسؤولياتها واحترام حقوق الإنسان