برباعية قاسية على الإتحاد.. الهلال يعود من أبوظبي بكأس السوبر السعودي ورقم قياسي تاريخي غير مسبوق

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 526

توج فريق الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء امس.

وافتتح الهلال التسجيل ن طريق البرازيلي مالكوم في الدقيقة 5، فيما تمكن الاتحاد من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 21 من متابعة لركلة الجزاء التي أهدرها، قبل أن يسجل قائد الهلال سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 44 من زمن الشوط الاول من المباراة في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب الهلال مالكوم من تسجيل الهدف الشخص الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89، ثم أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الهلال 4-1 وتتويجه بلقب السوبر.

ويعتبر هذا اللقب هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، حقق الهلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لناد في تاريخ كرة القدم.