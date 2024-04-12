فيها ''الطائر الحزين'' وأشجار ''المانجروف'' النادرة.. توجيهات رسمية لإعلان هذه المنطقة في اليمن ''محمية طبيعية''

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجه رئيس الحكومية اليمنية الذي يزور المكلا حاليا، أحمد عوض بن مبارك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان منطقة خور امبيخة، بساحل حضرموت، محمية طبيعية وتوفير الحماية والاهتمام اللازم بها واستغلالها سياحيا.

وكلف بن مبارك، خلال زيارته الميدانية اليوم الجمعة، الى خور امبيخة، بمدينة المكلا، وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، استكمال الإجراءات للإعلان، وحماية الأراضي المحيطة بها من الاعتداءات.

كما أكد على وضع خطة علمية لاستغلال الموارد الطبيعية لهذا الموقع، وإدارتها بالصورة الصحيحة وتشجيع السياحة البيئية بالمحمية، وتسخيرها لمصلحة حمايتها وتطويرها.

واستمع رئيس الوزراء ومعه وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، من المعنيين، الى شرح حول ما يمتاز به خور امبيخة من مصادر طبيعية ونادرة، حيث تستوطن فيه بعض الطيور النادرة منها الطائر الحزين الرمادي والبلشون الأبيض وكذلك أشجار " المانجروف " التي تعتبر من الأشجار الإستوائية النادرة، والتي تزدهر في ظروف لا يمكن أن تتحملها معظم الأشجار.