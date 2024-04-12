لإجازة خاصة.. الرئيس العليمي يغادر عدن

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قالت وكالة سبأ الحكومية ، اليوم الجمعة، ان الرئيس رشاد العليمي غادر عدن في اجازة خاصة، دون تحديد وجهته.

ونقلت عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر العاصمة المؤقتة عدن اليوم في اجازة خاصة تستغرق بضعة ايام.

ووفق الوكالة،قاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية، برنامجا رئاسيا حافلا باللقاءات والاجتماعات المكثفة مع قيادات وسلطات الدولة المركزية والمحلية للدفع قدما بالاصلاحات الشاملة، وتحسين مستوى الاداء التنفيذي، بموجب قرارات وموجهات المجلس واولويات المرحلة.

كما اطل الرئيس من المسؤولين المعنيين على الاجراءات المتخذة لتأمين الخدمات، و السلع والاحتياجات الاساسية المقدمة للمواطنين، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية في المياه الاقليمية والدولية بدعم من النظام الايراني.