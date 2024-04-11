اللواء سلطان العراده يوجه قيادات الجيش برفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية .. تفاصيل لقاء عسكري اللواء سلطان العرادة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك خطوات بسيطة.. كيف تكشف الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي؟ تعرف عليها.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب .. تفاصيل يهود الحريديم يعلنون التمرد ويرفضون قانون التجنيد الإسرائيلي محاولة انتحار فاشلة من الأدوار العليا بالمسجد الحرام بمكه المكرمة تعرف على مغاجأة رونالدو التي يحضرها للشارع السعودي المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف عن مخاوف قد تؤدي الى نسف جهود السلام ويتجاهل اعلان الحكومة اليمنية توقف العمل بخارطة الطريق كالعادة .. غارات أمريكية وبريطانية على مواقع حوثية دون اي خسائر بشرية او عسكرية إسقاط 11 مسيرة للحوثيين بنيران الجيش الأمريكي
شدد اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية والالتزام بتنفيذ كافة المهام أثناء تنفيذ الخطة الأمنية خلال أيام العيد المبارك .
جاء هذا خلال اجتماع عقدة العرادة
مع عدد من قيادات القوات المسلحة والأمن بحضور رئيس الأركان العامة، و استمع خلاله إلى تقرير موجز عن برامج الزيارات للأبطال المرابطين في الجبهات ومواقع الشرف والبطولة.
، لافتاً إلى استهداف مليشيات الحوثي الارهابية المتواصل وآخرها الصاروخين الباليستيين اللذين تم إطلاقهما تجاه المناطق الآهلة بالسكان صبيحة عيد الفطر.
مشيداً بدور أبطال الجيش في التصدي للهجمات الحوثية ومستوى الانضباط لدى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وحرصهم الشديد على أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة .