اللواء سلطان العراده يوجه قيادات الجيش برفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية .. تفاصيل لقاء عسكري

الخميس 11 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شدد اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية والالتزام بتنفيذ كافة المهام أثناء تنفيذ الخطة الأمنية خلال أيام العيد المبارك .

جاء هذا خلال اجتماع عقدة العرادة

مع عدد من قيادات القوات المسلحة والأمن بحضور رئيس الأركان العامة، و استمع خلاله إلى تقرير موجز عن برامج الزيارات للأبطال المرابطين في الجبهات ومواقع الشرف والبطولة.

، لافتاً إلى استهداف مليشيات الحوثي الارهابية المتواصل وآخرها الصاروخين الباليستيين اللذين تم إطلاقهما تجاه المناطق الآهلة بالسكان صبيحة عيد الفطر.

مشيداً بدور أبطال الجيش في التصدي للهجمات الحوثية ومستوى الانضباط لدى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وحرصهم الشديد على أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة .