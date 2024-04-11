اللواء سلطان العرادة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة اليوم في مدينة مأرب، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة العظيمة.
حيث استقبل كلاً من محافظ ريمة محمد علي الحوري ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز وقيادات السلطة القضائية ورئاسة جامعة إقليم سبأ ووكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
وخلال استقباله المهنئين تحدث العرادة عن عظمة هذه المناسبة الدينية التي يحتفل بها جميع المسلمين لإظهار مشاعر الفرحة والبهجة وتجسيد معاني التكافل والتعاون وإعلاء قيم المحبة والتسامح.
ونقل العرادة للمهنئين تحيات وتبريكات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بهذه المناسبة سائلاً الله أن يعيدها علينا وقد تحقق لشعبنا الأمن والاستقرار والخير والنماء.
داعياً إلى الاستفادة من هذه المناسبة العظيمة وما تحمله من مفاهيم التآخي والتراحم لتقوية أواصر المجتمع اليمني وتعزيز تماسكه وجمع كلمة جميع اليمنيين وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.