يهود الحريديم يعلنون التمرد ويرفضون قانون التجنيد الإسرائيلي

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انطلقت مظاهرات لليهود الحريديم، اليوم الخميس، أمام مركز للتجنيد فى القدس احتجاجا على مشروع قانون يلزمهم بأداء الخدمة العسكرية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "المئات من الحريديم قاموا بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعى سارى يسرائيل ويافا فى القدس مساء احتجاجًا على إمكانية الدفع بقانون التجنيد".
ولطالما كان تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا فى المجتمع الإسرائيلي