تعرف على مغاجأة رونالدو التي يحضرها للشارع السعودي

الخميس 11 إبريل-نيسان 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 108

يحضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، إلى الشارع الرياضي السعودي.

وكشف الإعلامي الرياضي صالح الفهيد، عن أن رونالدو سيدلي بحديث صحفي، يناقش فيه أهم القضايا في الكرة السعودية، مع التطرق إلى أسباب خسارة النصر (1-2) أمام الهلال، في كأس السوبر السعودي 2023-2024.

وأوضح الفهيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن رونالدو سيتحدث أيضا عن "طرده" في مباراة فريقه الأخيرة أمام الزعيم الهلالي، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى

وأثار الإعلامي الرياضي الجدل، بتأكيده على أن رونالدو، قد يفاجئ الجمهور الرياضي في السعودية والعالم أجمع، بمواقفه.

ويواجه رونالدو تهديدا بغرامة مالية وإيقاف لمدة مباراتين على خلفية طرده في ديربي النصر والهلال.

وعلى الرغم من تحطيمه العديد من الأرقام مع قلعة "العالمي"، إلا أن الجدل يحيط بالأسطورة البرتغالية دائما، خاصة في المباريات الكبيرة، التي يبتعد فيها عن التهديف، أو حتى التي يتحصل فيها على الكروت الحمراء، مثلما حدث أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الاثنين.

يذكر أن رونالدو البالغ 39 عاما، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، عقب الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف