إسقاط 11 مسيرة للحوثيين بنيران الجيش الأمريكي

الخميس 11 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الجيش الأميركي إسقاط 11 طائرة مسيّرة تابعة للمليشيات الحوثية باليمن، التي أعلنت الليلة الماضية تعرض محافظة الحديدة غربي البلاد لغارات أميركية بريطانية عقب استهداف الحوثيين سفنا أميركية وإسرائيلية قبالة خليج عدن.

وقالت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي في منشور لها على منصة "إكس" إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أمس الأربعاء، معتبرة تلك المسيرات "تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت القيادة الوسطى في بيانها أنها دمرت أيضا 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون فوق خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك دفاعا عن النفس. لكن البلاغ خلا من الحديث عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

استهدافات

على الجانب الآخر، قالت جماعة الحوثي الإرهابية في بيان لها صباح أمس إن أحدث هجماتها استهدفت 4 سفن، اثنتين إسرائيليتين، وسفينتين أميركيتين إحداهما حربية.

وقال الناطق باسم الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز إن استهداف السفن الأربع جاء انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على العمليات الأميركية البريطانية ضد اليمن، مشيرا إلى أن إحدى السفن المستهدفة سفينة حربية أميركية.

وأضاف سريع أنه "تم استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة"، وأكد أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر والمحيط الهندي مستمرة حتى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة.