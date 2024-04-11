أول أيام العيد حول العالم.. بدأ الثلاثاء في هذه الدول ودول اخرى تأخر العيد الى يوم الخميس

الخميس 11 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت بنغلادش وبروناي، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء، وعليه كان يوم الأربعاء 10 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان، واليوم الخميس 11 أبريل أول أيام عيد الفطر في بنغلادش وبروناي، وفقا لمركز الفلك الدولي.

وأعلنت عدة مناطق في الهند، عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى في الهند ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء، وأن الأربعاء العاشر من أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

العيد الثلاثاء

وحل عيد الفطر يوم الثلاثاء، في كل من "النيجر" و "مالي"، اللتين أفطرتا أولاً، استنادنا على ادعاءات برؤية الهلال يوم أمس الاثنين، رغم استحالة رؤيته حينها، وفقا لمركز الفلك الدولي.

وكانت اليمن والسعودية ومصر والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان والعراق ولبنان وسوريا، أعلنت يوم الاثنين، عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الثلاثاء، التاسع من أبريل الجاري، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

وبعدها أعلنت سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين، وأستراليا، ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء، وأن يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

والثلاثاء هو يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية، ومنها: إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وأعلنت هذه الدول باستثناء بنغلادش أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.