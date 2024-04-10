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أول رد من المليشيات الحوثية على إغتيال سته من أبناء واحفاد إسماعيل هنية

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قالت جماعة الحوثي الإرهابية باليمن، الأربعاء، إن استهداف أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “يكشف حجم الفشل الميداني للجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة.

وأوضح متحدث الجماعة محمد عبد السلام، في منشور على منصة “إكس”: “نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه، وعدد من أحفاده جراء غارة عدوانية إسرائيلية”.

  

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي ين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت أربع سفن في خليج عدن، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن إحداها سفينة حربية أمريكية.

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