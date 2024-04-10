أول رد من المليشيات الحوثية على إغتيال سته من أبناء واحفاد إسماعيل هنية شاهد لحظة تلقى هنية نبأ استشهاد ستة من أبنائه وأحفاده.. وكيف كانت ردة فعلة؟ إغتيال 6 أبناء إسماعيل هنية وأحفاده بغارة إسرائيلي في غزة وزير الداخلية يفاحئ إدارة شرطة عدن بزيارة رسمية مليشيات الحوثي تدشن أول عملياتها الانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني بسوريا باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية مباحثات تركية سعودية حول العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في نطاق رؤية السعودية محلل إسرائيلي: حماس تعيد السيطرة على خان يونس نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة الاركان يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع قيادة الجيش في مأرب اللواء سلطان العرادة يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة مأرب ويتبادل التهاني مع جموع المواطني حرب التصريحات تشتعل قبل معركة الصواريخ.. ووزير خارجية إسرائيل يهدد إيران
قالت جماعة الحوثي الإرهابية باليمن، الأربعاء، إن استهداف أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “يكشف حجم الفشل الميداني للجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة.
وأوضح متحدث الجماعة محمد عبد السلام، في منشور على منصة “إكس”: “نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه، وعدد من أحفاده جراء غارة عدوانية إسرائيلية”.
من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي ين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت أربع سفن في خليج عدن، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن إحداها سفينة حربية أمريكية.