أول رد من المليشيات الحوثية على إغتيال سته من أبناء واحفاد إسماعيل هنية شاهد لحظة تلقى هنية نبأ استشهاد ستة من أبنائه وأحفاده.. وكيف كانت ردة فعلة؟ إغتيال 6 أبناء إسماعيل هنية وأحفاده بغارة إسرائيلي في غزة وزير الداخلية يفاحئ إدارة شرطة عدن بزيارة رسمية مليشيات الحوثي تدشن أول عملياتها الانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني بسوريا باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية مباحثات تركية سعودية حول العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في نطاق رؤية السعودية محلل إسرائيلي: حماس تعيد السيطرة على خان يونس نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة الاركان يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع قيادة الجيش في مأرب اللواء سلطان العرادة يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة مأرب ويتبادل التهاني مع جموع المواطني حرب التصريحات تشتعل قبل معركة الصواريخ.. ووزير خارجية إسرائيل يهدد إيران
تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إسماعيل هنية خبر استشهاد 3 من أبنائه وحفيدتيه، خلال زيارته جرحى غزة، بصبر ورباطة جأش، وقال لحظة سماعه للخبر "ربنا يسهل عليهم".
وأصر هنية على الاستمرار في زيارته للجرحى بعد تلقيه نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده.
وفي أول تعليق له على حادث الاغتيال، قال إسماعيل هنية، في مقابلة مع الجزيرة، "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الـ3 وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".
وأردف "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا.. نقول له إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا".
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