وزير الداخلية يفاحئ إدارة شرطة عدن بزيارة رسمية

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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أطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، على سير العمل في إدارة شرطة عدن، وتنفيذ الخطة الأمنية خلال عيد الفطر المبارك، للأجهزة الأمنية في المحافظة.

وتبادل وزير الداخلية مع ادارة شرطة عدن، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك..مشيداً بالانضباط واليقظة الأمنية والجاهزية لضباط وصف ضباط وجنود منتسبي إدارة الشرطة.

وأكد وزير الداخلية، على أهمية حماية المواطنين والتجاوب مع بلاغاتهم لمنع الخارجين عن القانونين الذين يستغلون أوقات الأعياد لارتكاب جرائمهم ووضع حداً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن محافظة عدن.

من جهته، ثمن مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، زيارة وزير الداخلية، ودورها في رفع معنويات منتسبي إدارة الشرطة.