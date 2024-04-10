حقيقة اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغزة

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قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2024، سيارة مدنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
مصادر محلية أكدت استشهاد أبناء هنية، حازم ومحمد وأميرـ، وإصابة أبنائهم في قصف السيارة بمخيم الشاطئ.