حقيقة اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغزة

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2024، سيارة مدنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

مصادر محلية أكدت استشهاد أبناء هنية، حازم ومحمد وأميرـ، وإصابة أبنائهم في قصف السيارة بمخيم الشاطئ.