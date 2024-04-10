حقيقة اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغزة مليشيات الحوثي تدشن أول عملياتها الانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني بسوريا باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية مباحثات تركية سعودية حول العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في نطاق رؤية السعودية محلل إسرائيلي: حماس تعيد السيطرة على خان يونس نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة الاركان يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع قيادة الجيش في مأرب اللواء سلطان العرادة يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة مأرب ويتبادل التهاني مع جموع المواطني حرب التصريحات تشتعل قبل معركة الصواريخ.. ووزير خارجية إسرائيل يهدد إيران في تطورات غير مسبوقة ..تصفية 8 من الحرس الثوري ذبحاً في مقرهم بالميادين شرق سوريا رابع دولة جديدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ
دشنت المليشيات الحوثية أول عملياتها الثأرية والانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في القنصلية الإيرانية في دمشق باتجاه محافظة مأرب عشية عيد الفطر المبارك "دون مراعاة حرمة العيد".
حيث استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء امس محافظة مأرب بصاروخ باليستي " عشية عيد الفطر المبارك " الصاروخ سقط في مديرية الوادي بمنطقة مكتظة بالنازحين ، لكن الصاروخ سقط في مكان رملى مما تسبب بعدم حدوث أضرار في الاحياء المجاورة لسقوطه.
وقبل يومين التقى الناطق الرسمي للمليشيات الحوثية محمد عبدالسلام مع وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية مسقط.
وجرى مناقشة الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وتعهدت المليشيات الحوثية استمرار التصعيد في البحر الاحمر وغيره.
وقال مراقبون محليون ان عملية الحوثي باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية ياتي في سياق التصعيد الإيراني الذي دائما يدفع ثمنه ليس الأمريكان ولا إسرائيل وانما العرب السنة الواقعين في مناطق نفوذ وسيطرة التيار الشيعي سواء في اليمن او سوريا.