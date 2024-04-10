مليشيات الحوثي تدشن أول عملياتها الانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني بسوريا باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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دشنت المليشيات الحوثية أول عملياتها الثأرية والانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في القنصلية الإيرانية في دمشق باتجاه محافظة مأرب عشية عيد الفطر المبارك "دون مراعاة حرمة العيد".

حيث استهدفت ‏مليشيات الحوثي الإرهابية مساء امس محافظة مأرب بصاروخ باليستي " عشية عيد الفطر المبارك " الصاروخ سقط في مديرية الوادي بمنطقة مكتظة بالنازحين ، لكن الصاروخ سقط في مكان رملى مما تسبب بعدم حدوث أضرار في الاحياء المجاورة لسقوطه.

وقبل يومين التقى الناطق الرسمي للمليشيات الحوثية محمد عبدالسلام مع وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية مسقط.

وجرى مناقشة الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وتعهدت المليشيات الحوثية استمرار التصعيد في البحر الاحمر وغيره.

وقال مراقبون محليون ان عملية الحوثي باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية ياتي في سياق التصعيد الإيراني الذي دائما يدفع ثمنه ليس الأمريكان ولا إسرائيل وانما العرب السنة الواقعين في مناطق نفوذ وسيطرة التيار الشيعي سواء في اليمن او سوريا.