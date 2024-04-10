مباحثات تركية سعودية حول العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في نطاق رؤية السعودية

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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بحث وزير التجارة التركي عمر بولاط، مع نظيره السعودي ماجد القصبي، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال بولاط في منشور على منصة "إكس" الأربعاء، إنه هاتف نظيره السعودي لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف: "خلال الاتصال بحثنا علاقاتنا التجارية والاقتصادية، كما تبادلنا وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في نطاق رؤية السعودية 2030، الرامية لتحقيق التحول في العديد من المجالات".

وأشار إلى أن التعاون القوي بين تركيا والسعودية والحوار الوثيق بين عالم الأعمال في البلدين سيستمر في المساهمة بتحقيق الازدهار للبلدين والمنطقة